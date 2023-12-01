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В новогодние праздники запустят дополнительные поезда из Ростова в Крым

В новогодние праздники запустят дополнительные поезда из Ростова в Крым
В новогодние праздники из Ростова в Крым запустят дополнительные поезда. Об этом 30 ноября сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс».

Поезд № 175/176 по маршруту Симферополь – Москва запустит дополнительные рейсы. Состав будет проезжать через Ростов-на-Дону. Из Москвы добавятся даты отправления: 25, 26 декабря и 12 января в 0:55. Завершит маршрут поезд на следующий день в 18:10.

В обратном направлении состав будет выезжать 23 и 24 декабря, а также 10 января в 01:25. Конечную остановку в столице сделает на следующий день в 14:26.

В скором времени обещают открыть продажу билетов.
Фото: Rostov.ru
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