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В новогодние праздники из Ростова пустят дополнительные поезда в курортные города России

В новогодние праздники из Ростова пустят дополнительные поезда в курортные города России
Из Ростова-на-Дону планируется назначить дополнительные рейсы на время зимних каникул. Об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе СКЖД.

В новогодние каникулы дополнительные поезда из Ростова-на-Дону пойдут в Имеретинский Курорт, Кисловодск и Розу Хутор. Ожидается, что пиковыми датами станут 29 и 30 декабря, а наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9
января. В связи с этим на ряде направлений «РЖД» увеличит количество дополнительных поездов, либо включит дополнительные вагоны в уже назначенные составы.

Кроме того, увеличат рейсы из Адлера в Кисловодск. Из северной столицы России в новогодние праздники можно будет добраться в Анапу и
Новороссийск, из Москвы – в Новороссийск, Адлер и в другие города.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте или с помощью мобильного приложения.

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