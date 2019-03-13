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На майские праздники из Ростова пустят дополнительные поезда в Сочи и Кисловодск

На майские праздники из Ростова пустят дополнительные поезда в Сочи и Кисловодск

Из Ростова на майские праздники запустят дополнительные поезда в Сочи и Кисловодск.

Так, 30 апреля и 8 мая, кроме обычного поезда № 642 «Ростов-на-Дону - Адлер» (отправление в 20-53), отправятся поезда № 692 (в 18:31) и № 682 (в 22:31). Оба состава идут по маршруту «Ростов-на-Дону — Имеретинский курорт (Олимпийский парк)» с остановками в Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере.

В обратном направлении составы отправятся 5 и 12 мая. Из Имеретинского курорта поезд № 682 отправится в 16:17, поезд № 692 в 18:25, из Сочи в 17:34 и в 19:44. В Ростов поезда прибывают в 4:54 и в 8:06.

Дополнительный поезд также запустят в Кисловодск. В город-курорт на Ставрополье состав № 204 отправится из Ростова 30 апреля и 8 мая в 20:36. Прибытие в Минеральные Воды — в 4:28, в Пятигорск - в 5:44, в Ессентуки - в 6:05 и в Кисловодск - в 6:40.

Из Кисловодска в Ростов 5 мая назначен поезд № 655 в 23:30. Прибытие в донскую столицу в 10:18. Ещё один поезд № 203 отправится в Ростов 12 мая в 23:30, прибытие - в 9:09.

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