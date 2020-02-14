На мартовские праздники из Ростова запустят дополнительные поезда в Кисловодск



В марте из Ростова-на-Дону в Кисловодск будут ходить дополнительные поезда. Составы пустят в праздничные выходные.



По данным Северо-Кавказской железной дороги, наибольшее количество пассажиров ожидается 6 марта. В обратном направлении пик придётся на 9 марта. В эти дни появятся дополнительные составы до Кисловодска.



В пятницу, 6 марта, из Ростова в Кисловодск можно будет уехать в 14:42, 18:14, 23:17 и 23:56; 7 марта — в 14:42, 22:07, 23:17 и 23:56. Из Кисловодска 9 марта поезда станут отходить в 6:17, 20:40 и 23:21. Время в пути займёт от 7 до 11 часов. Ранние поезда идут быстрее.



В общей сложности по России планируют запустить 90 дополнительных поездов по направлениям из Москвы в Казань, Саранск, Чебоксары, Льгов, Пензу, Иваново, Ижевск, Самару, Ярославль, Уфу, Ульяновск, Оренбург, Санкт-Петербург и Челябинск.