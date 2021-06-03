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В Новочеркасске пытались отправить посылку с контрабандой в СИЗО

В Новочеркасске пытались отправить посылку с контрабандой в СИЗО
В Новочеркасский следственный изолятор №3 пытались передать «запрещенку». Происшествие случилось 3 июня на улице Украинской, 1.

Во время проверок посылок, предназначавшихся для осужденных, сотрудники СИЗО нашли блок сигарет. Осмотрев его, правоохранители обнаружили спрятанный мобильный телефон, провод для зарядки и сим-карту. Сотрудники изолятора изъяли контрабанду.

- По факту обнаружения запрещенных к передаче предметов проводится проверка, - сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

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