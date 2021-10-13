В Новочеркасске подростка будут судить за разбойное нападение на 13-летнего мальчика

В Новочеркасске 15-летний подросток предстанет перед судом. Его обвиняют в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия.Происшествие случилось 31 августа на улице Грушевской. По версии следствия, в тот день парень пришел в гости к 13-летнему другу. В какой-то момент подросток набросился на знакомого. Он накинул на шею ребенка шнур от зарядного устройства и несколько раз ударил по голове. Как только 11-летний мальчик перестал сопротивляться, обвиняемый украл 40 тысяч рублей и сбежал.Вскоре подростка разыскали и заключили под стражу.- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.