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В Новочеркасске подростка будут судить за разбойное нападение на 13-летнего мальчика

В Новочеркасске подростка будут судить за разбойное нападение на 13-летнего мальчика
В Новочеркасске 15-летний подросток предстанет перед судом. Его обвиняют в разбое с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Происшествие случилось 31 августа на улице Грушевской. По версии следствия, в тот день парень пришел в гости к 13-летнему другу. В какой-то момент подросток набросился на знакомого. Он накинул на шею ребенка шнур от зарядного устройства и несколько раз ударил по голове. Как только 11-летний мальчик перестал сопротивляться, обвиняемый украл 40 тысяч рублей и сбежал.

Вскоре подростка разыскали и заключили под стражу.
- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области.
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