В Ростове 18-летний парень пойдет под суд за разбойное нападение на приятеля

В Ростове 18-летний парень предстанет перед судом. Его обвиняют в разбойном нападении на несовершеннолетнего знакомого. Происшествие случилось вечером 25 марта.По версии следствия, он напал на 17-летнего товарища с ножом. Угрожая расправой, подозреваемый потребовал у несовершеннолетнего мобильный телефон марки Apple. Опасаясь за свою жизнь, юноша отдал дорогостоящий гаджет. Придя домой, он рассказал родителям о случившемся. Родители подростка сразу же написали заявление в полицию. Правоохранители задержали 18-летнего парня по подозрению в разбое.- Следствием собрана достаточная доказательная база, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Если вину молодого человека докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.