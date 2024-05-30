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В Новочеркасске осудят мужчину, зарубившего шашкой знакомого

В Новочеркасске осудят мужчину, зарубившего шашкой знакомого
В Новочеркасске передали в суд дело местного жителя, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство.

Жуткое ЧП случилось 9 марта. Мужчина выпивал со знакомыми дома на улице Фрунзе. В какой-то момент приятели стали выяснять отношения. Слово за слово, и дружеская беседа закончилась скандалом. Один из собутыльников схватил казачью шашку и набросился на 43-летнего мужчину. Он наносил удар за ударом, пока знакомый не упал на пол без сил. Под раздачу попала и женщина, которая находилась в комнате в момент происшествия. Разъяренный горожанин ранил ее в живот.

Горожанку успели спасти прибывшие медики. А мужчина не пережил множества травм. Он скончался на месте ЧП.

В отношении 51-летнего новочеркассца возбудили уголовное дело и отправили его в СИЗО. По информации прокуратуры Ростовской области, дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Известно, что ранее фигурант имел судимость за преступления против личности и собственности.
Фото: Rostov.ru.
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