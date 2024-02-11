В Ростове отправили в СИЗО подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины

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В Ростове-на-Дону избрали меру пресечения 57-летнему мужчине, которого подозревают в убийстве знакомого. На время расследования уголовного дела горожанин будет находиться в СИЗО.Трагедия случилась 6 февраля в одном из домов на улице 30-й Линии. По версии следствия, ростовчанин отдыхал в квартире вместе с 32-летним товарищем. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Слово за слово и домохозяин вышел из себя. Он схватил нож и вонзил лезвие в туловище оппоненту, а затем в грудь. От полученных ранений мужчина скончался на месте. В тот же вечер злоумышленника задержали полицейские.- В ходе допроса подозреваемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении, - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. – Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответсвенности за грабежи и мошенничество.