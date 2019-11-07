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В Новочеркасске найденный рядом с ГИБДД каток от трактора приняли за мину

В Новочеркасске найденный рядом с ГИБДД каток от трактора приняли за мину
Составная часть гусеничного трактора наделала переполох в Новочеркасске. Стальное изделие обнаружили утром 8 ноября на улице Щорса рядом с ГИБДД.

Рабочие наткнулись на плоский металлический предмет во время рытья водопроводной траншеи. Из-за круглой плоской формы мужчины приняли его за мину, которая лежит в земле со времён Великой Отечественной войны.

Чтобы не искушать судьбу, рабочие вызвали на место спасателей. Туда же прибыли полицейские, которые оцепили улицу. «Опасный» предмет исследовал кинолог с собакой.
- Оказалось, что за боеприпас приняли стальной каток от гусеничного трактора, - рассказали в управлении ГО и ЧС Ростовской области.

Когда ситуация прояснилось и стало понятно, что изделие не представляет никакой опасности, оцепление было снять. Рабочие вернулись к своим делам.

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