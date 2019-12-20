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Неразорвавшуюся авиабомбу времён войны нашли в Новочеркасске

Неразорвавшуюся авиабомбу времён войны нашли в Новочеркасске
Авиабомбу времён Великой Отечественной войны нашли в Новочеркасске. Неразорвавшийся боеприпас обнаружили 23 декабря на Харьковском шоссе.

Взрывоопасный предмет обнаружили рабочие во время рытья земли. Заметив снаряд, они вызвали на место спасателей.
На место также прибыли полицейские, которые оцепили территорию вокруг.

В ГУ МЧС Ростовской области сообщили, что в настоящее время направлена заявка в Донской спасательный центр. Ожидается прибытие специалистов, которые извлекут авиабомбу из земли и вывезут для уничтожения на полигон.

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