В Новочеркасске двое полицейских, получивших взятку, пойдут под суд

Двое полицейских предстанут перед Новочеркасским городским судом. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки с вымогательством.По версии следствия, один из местных жителей, совершив преступление, попал к полицейским. Правоохранители оказались людьми сговорчивыми и пожалели мужчину. Они предложили отпустить его за вознаграждение. Новочеркасец согласился, но самостоятельно не рискнул передать деньги. 150 тысяч рублей от лица практически задержанного мужчины вскоре принес посредник. В момент передачи денег их и задержали.- В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки группой лиц с вымогательством по предварительному сговору», - прокомментировали в пресс-службе судов Ростовской области.Санкциями статей, по которым их обвиняют, предусмотрено максимальное наказание в виде четырех и 12 лет лишения свободы.