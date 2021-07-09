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В Новочеркасске двое полицейских, получивших взятку, пойдут под суд

В Новочеркасске двое полицейских, получивших взятку, пойдут под суд
Двое полицейских предстанут перед Новочеркасским городским судом. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки с вымогательством.

По версии следствия, один из местных жителей, совершив преступление, попал к полицейским. Правоохранители оказались людьми сговорчивыми и пожалели мужчину. Они предложили отпустить его за вознаграждение. Новочеркасец согласился, но самостоятельно не рискнул передать деньги. 150 тысяч рублей от лица практически задержанного мужчины вскоре принес посредник. В момент передачи денег их и задержали.

- В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Получение взятки группой лиц с вымогательством по предварительному сговору», - прокомментировали в пресс-службе судов Ростовской области.

Санкциями статей, по которым их обвиняют, предусмотрено максимальное наказание в виде четырех и 12 лет лишения свободы.

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