В нескольких районах Ростова отключат холодную воду



В Ростове на сутки отключат холодную воду в нескольких районах города. С 22 часов 25 апреля до 22 часов 26 апреля подача воды будет прекращена:

- в Ленинском районе в границах улиц Нансена - Текучева - Локомотивной - проспекта Буденновского - переулка Соборного.

- в Октябрьском районе в границах улиц Погодина - Герасименко - переулке Ашхабадском – Ларина. Также воды не будет в гимназии № 25 и в садоводческих товариществах «Авангард» и «Донподход».

- в Ворошиловском районе в границах улиц М. Нагибина - Нансена - Ленина.

- в Первомайском районе в границах улиц Просвещения - Образцовой - Пионерской - Плановой - проспекте Шолохова - Смычки - переулке Куйбышева - переулке Тебердинском - Менжинского.



В «Ростовводоканале» сообщили, что отключение проводится из-за подключения нового участка трубопровода диаметром 800 мм на проспекте Шолохова.