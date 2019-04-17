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В Ростове на нескольких улицах на сутки отключат воду

В Ростове на нескольких улицах на сутки отключат воду
Жители нескольких улиц Ростова на следующей неделе останутся без воды.

Водоснабжение приостановят с 22 часов 25 апреля до 22 часов 26 апреля. Подача воды будет прекращена в границах улиц Нансена, Текучева, Локомотивной, проспекта Буденновского, переулка Соборного, Погодина, Герасименко, переулка Ашхабадского, Ларина, проспекта М. Нагибина, Нансена, Ленина, Просвещения, Образцовой, Пионерской, Плановой, проспекта Шолохова.

Кроме того, воды не будет в садоводческих товариществах «Авангард» и «Донподход», гимназии № 25, администрации Первомайского района, переулка Смычки, улицы Куйбышева, переулка Тебердинского, улицы Менжинского, 2.

Как пояснили в Ростовском водоканале, отключение связано с переврезкой вновь построенной перемычки диаметром 800 мм на проспекте Шолохова.

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