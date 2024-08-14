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В небе над Ростовской областью 14 августа сбили беспилотник

В небе над Ростовской областью 14 августа сбили беспилотник
В небе над Ростовской областью 14 августа силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Запад Ростовской области около 7:00 атаковал дрон. Он был сбит с помощью ПВО.

- По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, - сообщил губернатор Ростовской области.

Напомним, что в ночь на 12 августа над Ростовской областью силами ПВО были уничтожены четыре дрона.
Фото: Ростов ру
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