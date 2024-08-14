В небе над Ростовской областью 14 августа сбили беспилотник

Фото: Ростов ру

В небе над Ростовской областью 14 августа силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор донского региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.Запад Ростовской области около 7:00 атаковал дрон. Он был сбит с помощью ПВО.- По предварительным данным, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, - сообщил губернатор Ростовской области.Напомним, что в ночь на 12 августа над Ростовской областью силами ПВО были уничтожены четыре дрона.