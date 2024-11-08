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В Нахичевани отменили поиск подрядчика для сноса 107-летнего дома

В Нахичевани отменили поиск подрядчика для сноса 107-летнего дома
В Ростове отменили тендер на поиск подрядчика, который должен был демонтировать здание со 107-летней историей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 6 ноября.

В 1917 году на улице 38-я Линия построили здание № 6. В нем расположилось восемь жилых помещений. За сто лет эксплуатации дом осел, коммуникации пришли в негодность, а стены начали рушиться. В связи с этим власти признали здание аварийным, расселили жильцов и решили его сносить.

Однако процесс сноса затянулся на год. Согласно документам, поиск подрядчика для демонтажа начался 1 ноября. Результаты тендера должны были быть опубликованы 13 ноября. На эти работы из городского бюджета было выделено почти 1,5 миллиона рублей.

Однако по неизвестным причинам 6 ноября тендер был отменен. Госзакупка была переведена в статус «Определение поставщика отменено». Вероятно, за несколько дней ни один подрядчик не подал заявку на участие в конкурсе. Причиной этого могла стать низкая стоимость контракта.
Фото: соцсети
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