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В Нахичевани демонтируют здание с вековой историей

В Нахичевани демонтируют здание с вековой историей
В Ростове снесут здание со 107-летней историей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 1 ноября.

В 1917 году было построено одноэтажное жилое здание, расположенное по адресу: улица 38-я Линия, дом 6. В этом здании расположено восемь квартир. За время своего существования здание пришло в негодность. В январе 2024 года городские власти признали его аварийным. В постановлении было указано, что все квартиры в нем должны быть изъяты для муниципальных нужд, а само здание подлежит сносу.

Однако только через год ситуация начала меняться. Согласно документации, размещённой на сайте госзакупок, дом № 6 по улице 38-я Линия подлежит демонтажу. Муниципальное казённое учреждение жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского района ищет подрядчика, который выполнит демонтаж тыльной стороны стен и крыши. На эти работы из городского бюджета выделено почти 1,5 миллиона рублей.
Фото: Яндекс.Карты
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