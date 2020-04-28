В Ростове индекс самоизоляции жителей резко снизился

Индекс самоизоляции жителей донской столице понизился почти в два раза. Рейтинг пребывания граждан дома на 30 апреля привели в сервисе «Яндекс.Карты».Так, уровень самоизоляции жителей Дона днем понизился до 1,9 баллов, что на 1,7 балла меньше, чем в прошлое воскресенье. Такой показатель является крайне низким и показывает, что большинство горожан устали месяц сидеть дома.В России Ростовская область занимает шестое место по уровню самоизоляции граждан. Ее обогнал Санкт-Петербург, с результатом в 2,4 балла. Стоит отметить, что по всей стране показатель пребывания людей дома значительно понизился.В донском регионе режим обязательной самоизоляции ввели с 31 марта. Горожанам запрещено покидать свое место проживания без уважительной причины. Выйти из дома можно только чтобы сходить в ближайший магазин или аптеку, погулять с собакой, навестить пожилого родственника или обратится за медпомощь. Кроме того, нерабочие дни продлил до 11 мая. Теперь станет окончательно ясно, насколько люди устали от вечного просиживания времени.