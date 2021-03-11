В Москве задержали уволенного учителя года Александра Рябчука
В Москве задержали учителя года, уволенного после митингов в поддержку Алексея Навального. Александра Рябчука задержали 13 марта.
О происшествии сам педагог рассказал на своей странице в «Инстаграме». По его словам, он приехал в столицу на форум. Во время мероприятия в зал нагрянули силовики и задержали его и других участников форума. Свое видео Александр записал из автозака.
Связаться с учителем Rostov.ru не удалось.
Напомним, проблемы у Рябчука начались в феврале 2021 года. По его словам, он был уволен из школы, где проработал семь лет, из-за своих политических взглядов. Педагога обвинили по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ за участие в акции 23 января и по части 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ за участие в акции 31 января. Кировский районный суд 4 февраля арестовал его на пять суток.