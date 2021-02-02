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Учителя года, уволенного из-за протестных акций в Ростове, арестовали на 5 суток

Учителя года, уволенного из-за протестных акций в Ростове, арестовали на 5 суток
Кировский районный суд города Ростова-на-Дону дал пять суток административного ареста учителю года, уволенному после несогласованной акции протеста в поддержку Навального. Александр Рябчук обвинялся в участии в несанкционированном митинге. Слушание состоялось 4 февраля.

Как сообщал Rostov.ru, 3 февраля правоохранители пришли с обыском по адресу прописки преподавателя. Однако самого педагога они не нашли. Уже вечером Александр перестал выходить на связь. С утра 4 февраля его телефон выключен.

Проблемы у педагога начались после участия в несанкционированной акции в поддержку Навального 23 января. Его уволили из школы № 11 Ростова-на-Дону, где он семь лет преподавал историю и обществознание. Александр отказался удалять из соцсетей высказывания и контент с протестной тематикой. Рябчук попытался устроиться в частный лицей, но через два дня его попросили уйти. Александр уверен, что это связано с его политическими взглядами.

Отметим, что в 2020 году Александр Рябчук победил в городском конкурсе «Учитель года».

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