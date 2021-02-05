Арестованный во время протестных акций учитель года из Ростова вышел на свободу
Александра Рябчука, арестованного во время протестных акций в Ростове, выпустили из спецприемника. «Учитель года-2020», отбывавший административный арест, вышел на свободу 9 февраля.
Александр находился в спецприемнике пять суток. Такое решение принял Кировский районный суд Ростова-на-Дону за участие педагога в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.
Как ранее сообщалось, спокойная жизнь Александра закончилась после первой акции в поддержку оппозиционера 23 января. Его попросили уйти сразу из двух учебных заведений, где он преподавал историю и обществознание. Всему виной, по его словам, стал контент с протестной тематикой.
Утром 3 февраля по адресу его прописки нагрянула полиция с обыском. Не стесняясь в квартире маленького ребенка, сотрудники правоохранительных органов обыскивали жилище. Однако самого педагога они не нашли, так как в этой квартире проживают его бывшая жена с дочерью. В этот же вечер и сам Александр перестал выходить на связь. Как выяснилось, его арестовали.
Напомним, в 2020 году Александр Рябчук победил в городском конкурсе «Учитель года». Он имеет множество наград и всевозможных премий.