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Арестованный во время протестных акций учитель года из Ростова вышел на свободу

Арестованный во время протестных акций учитель года из Ростова вышел на свободу
Александра Рябчука, арестованного во время протестных акций в Ростове, выпустили из спецприемника. «Учитель года-2020», отбывавший административный арест, вышел на свободу 9 февраля.

Александр находился в спецприемнике пять суток. Такое решение принял Кировский районный суд Ростова-на-Дону за участие педагога в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального.

Как ранее сообщалось, спокойная жизнь Александра закончилась после первой акции в поддержку оппозиционера 23 января. Его попросили уйти сразу из двух учебных заведений, где он преподавал историю и обществознание. Всему виной, по его словам, стал контент с протестной тематикой.

Утром 3 февраля по адресу его прописки нагрянула полиция с обыском. Не стесняясь в квартире маленького ребенка, сотрудники правоохранительных органов обыскивали жилище. Однако самого педагога они не нашли, так как в этой квартире проживают его бывшая жена с дочерью. В этот же вечер и сам Александр перестал выходить на связь. Как выяснилось, его арестовали.

Напомним, в 2020 году Александр Рябчук победил в городском конкурсе «Учитель года». Он имеет множество наград и всевозможных премий.

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