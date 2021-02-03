Учителя, уволенного из-за митинга в поддержку Навального в Ростове, доставили в спецприемник
В Ростове учителя, уволенного из-за акции в поддержку Навального, доставили в спецприемник на Семашко, 1. Об этом 5 февраля сообщил DonDay.ru.
Кировский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на пять суток Александра Рябчука за участие в несанкционированном митинге (часть 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ).
Проблемы у педагога начались после участия в акции протеста в поддержку Алексея Навального. Его уволили из школы № 11, где он семь лет преподавал историю и обществознание. Александр отказался удалять контент с протестной тематикой и высказывания в соцсетях. Рябчук заявил, что это противоречит его убеждениям и он вправе делать то, что считает нужным.
После увольнения Александр пытался устроиться в частный лицей, но спустя пару дней его попросили уйти. Педагог уверен, что причина всему - его политические взгляды.
Накануне ареста, 3 февраля, прошли обыски в квартире Рябчука, где живут его бывшая супруга с ребенком. А в день ареста, 4 февраля, - в квартире его матери. Сотрудники ОМОНа изъяли всю технику.