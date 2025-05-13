Фото: московский зоопарк

В Московский зоопарк из Южного парка "Малинки" приехали 8 особей пернатых – 4 каравайки и 4 особи исландского гоголя. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада столицы.Птицы находятся в общем уличном вольере. Посетители зоосада уже любуются новоприбывшими пернатыми. Исландские гоголи появились на экспозиции в Московском зоопарке впервые. В столицу приехали 3 самца и 1 самка. Исландский гоголь живет в одном вольере с недавно приехавшими каравайками – их пол пока не известен, а также с египетскими и серыми цаплями, алыми ибисами, кваквой и чайками.Как прокомментировала директор столичного зоосада Светлана Акулова, несмотря на такое большое количество разных видов, птицы живут дружно и не конкурируют за еду. Зоологи надеются, что позже кто-то из новоселов образует пару и принесет потомство.Каравайка широко распространена в Евразии, Африке, Австралии и Северной Америке. В России она встречается в южных регионах. Эти пернатые обитают на берегу пресных и слабосолёных водоёмов, обширных болот, лиманов, на мелководье. У этой птицы черное оперение, которое отливает сине-зеленым цветом на солнце.Кормят караваек специальным комбикормом, гамарусом, резаной рыбой, креветками, кальмарами, мышами, яйцами, творогом.