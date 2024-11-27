В Ростовском-на-Дону зоопарке южных птиц переселили в зимний вольер

Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке южные виды пернатых переселили в зимний вольер. Об этом 27 ноября сообщили сотрудники зоосада в своих соцсетях.Несколько видов пернатых живут в теплых южных краях. Из таких в зоопарке находятся абиссинский и кафрский рогатые вороны, африканский марабу, стервятники, попугаи волнистые и ара, голуби и горлицы, фламинго и лебеди, журавли-красавки и другие.С наступлением холодов птицы больше не могут жить в летних вольерах. Их переселили в отапливаемые помещения. Посетители смогут снова посмотреть на пернатых только весной.