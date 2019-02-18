В марте в Ростове на трех улицах ограничат движение



В Ростове в марте ограничат движение на трёх улицах.



Из-за строительства жилого дома на 17-й Линии на время погрузочно-разгрузочных работ нельзя будет проехать на участке от улицы Советской до Закруткина. Ограничение вводится с 13 марта до 31 декабря 2019 года.



На 14-й Линии ограничение вводится для пешеходов. С 13 марта по 30 апреля закрывается часть тротуара по восточной стороне рядом с онкологическим институтом. Здесь будет проводиться благоустройство территории. Для транспорта в этот же период будет закрыта правая полоса в северном направлении.



Кроме того, 10 марта на время празднования Масленицы в парке «Левобережном» будет закрыт для транспорта участок от съезда с Ворошиловского моста до восточного пешеходно-транспортного проезда стадиона «Ростов Арена». Объехать его можно будет по Магистральной улице общегородского значения Южного подъезда до Левобережной. Ограничение вводится с 8 до 18 часов.