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В Ростове из-за народных гуляний ограничат движение на левом берегу Дона

В Ростове из-за народных гуляний ограничат движение на левом берегу Дона
Фото: Privadmin.ru
В ближайшие выходные в Ростове ограничат движение транспорта на левом берегу Дона. Здесь будут проходить народные гулянья, посвященные Масленице.

10 марта с 8 до 18 часов будет закрыт проезд по улице Левобережной от съезда с Ворошиловского моста до восточного подъезда к стадиону «Ростов Арена». Как пояснили в департаменте транспорта, традиционно масленичные гулянья проходят массово. Многие ростовчане приезжают в парк на личном транспорте. Ограничение вводится, чтобы избежать пробок.

Объехать закрытый участок можно будет по Магистральной улице общегородского значения Южного подъезда.

Добавим, что на следующий день, в понедельник, 11 марта, на Левобережной также будет ограничено движение. Южный подъезд к Ростову закроют для проезда из-за футбольного матча на «Ростов Арене».

Поочередно подъезды к стадиону будут закрывать с 15 до 23 часов.

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