На Дону за сутки 15 декабря потушили 11 техногенных пожаров

На Дону за сутки 15 декабря потушили 11 техногенных пожаров

В Ростовской области за сутки 15 декабря спасатели МЧС потушили 11 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также сотрудники МЧС участвовали в ликвидации двух ДТП, погиб один человек. Всего участие в ликвидации принимали 112 человек и 28 единиц техники.
Фото: ГУ МЧС по РО
