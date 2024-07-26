В Ростовской области после атаки беспилотников заменят выбитые стекла в доме

Фото: Администрация

В селе Несветай Мясниковского района заменят окна в доме, пострадавшем от атаки беспилотников. Об этом сообщил глава администрации района Андрей Торпуджиян.Ночью 26 июля в небе над Ростовской областью сбили четыре беспилотника. По словам местных жителей, обломки упали в селе Несветай. Звуковая волна выбила стёкла в одном из домов.- Пообщались с жителями дома, который пострадал от упавших частей БПЛА. Договорились, что поможем с заменой разбитых окон в ближайшее время, - сообщил Андрей Торпуджиян.Местные жители также сообщили, что после взрыва в том же посёлке произошёл сильный пожар. Обломки беспилотного летательного аппарата упали на сухую траву и загорелись. К счастью, пожар удалось потушить. Пострадавших нет.