Губернатор Голубев сообщил о ситуации в Морозовском районе после атаки беспилотников

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Губернатор Голубев рассказал о ситуации в Морозовском районе после атаки БПЛА. Об этом глава региона сообщил в ходе оперативного совещания.Инцидент случился 3 августа. В результате атаки беспилотников в Морозовском районе на складских объектах случился пожар. На месте работали службы экстренного реагирования для ликвидации последствий. Повреждения получили жилые дома, социальные, промышленные, а также торговые объекты. Больше всего пострадало остекление, также в некоторых местах повреждены кровли и фасады.На месте специалисты уже завершают оценку ущерба. С 3 августа на объектах ведут восстановительные работы.- Глава администрации Морозовского района проинформировал о них, обратившись с просьбой выделить деньги из регионального резервного фонда. Подпишу соответствующий документ в ближайшее время, - сообщил глава региона.