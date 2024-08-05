Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Губернатор Голубев сообщил о ситуации в Морозовском районе после атаки беспилотников

Губернатор Голубев сообщил о ситуации в Морозовском районе после атаки беспилотников
Губернатор Голубев рассказал о ситуации в Морозовском районе после атаки БПЛА. Об этом глава региона сообщил в ходе оперативного совещания.

Инцидент случился 3 августа. В результате атаки беспилотников в Морозовском районе на складских объектах случился пожар. На месте работали службы экстренного реагирования для ликвидации последствий. Повреждения получили жилые дома, социальные, промышленные, а также торговые объекты. Больше всего пострадало остекление, также в некоторых местах повреждены кровли и фасады.

На месте специалисты уже завершают оценку ущерба. С 3 августа на объектах ведут восстановительные работы.

- Глава администрации Морозовского района проинформировал о них, обратившись с просьбой выделить деньги из регионального резервного фонда. Подпишу соответствующий документ в ближайшее время, - сообщил глава региона.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.