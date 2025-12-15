Новости
Режим повышенной готовности для коммунальных служб ввели из-за аварии на ТЭЦ в Ростове

Режим повышенной готовности для коммунальных служб ввели из-за аварии на ТЭЦ в Ростове. Дефект на внутристанционного трубопровода обнаружили специалисты утром 15 декабря.

По данным глава города Александра Скрябина, в результате аварии на трубопроводе без тепла и горячего водоснабжения остались более 1,4 тысячи мноквартирных домов и объектов социальной сферы в нескольких районах города.

Скрябин поставил задачу привлечь все силы и средства теплоснабжающей организации и городских служб для ликвидации аварии и восстановления подачи коммунальных ресурсов.

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку соблюдения федерального законодательства.
Фото: Дондей
