Фото: Дондей

Режим повышенной готовности для коммунальных служб ввели из-за аварии на ТЭЦ в Ростове. Дефект на внутристанционного трубопровода обнаружили специалисты утром 15 декабря.По данным глава города Александра Скрябина, в результате аварии на трубопроводе без тепла и горячего водоснабжения остались более 1,4 тысячи мноквартирных домов и объектов социальной сферы в нескольких районах города.Скрябин поставил задачу привлечь все силы и средства теплоснабжающей организации и городских служб для ликвидации аварии и восстановления подачи коммунальных ресурсов.Прокуратура Ростовской области инициировала проверку соблюдения федерального законодательства.