В Ростовской области жители заметили световые столбы

Фото: СоцСети

Жители заметили световые столбы в Ростовской области. Снимки очевидцы опубликовали в соцсетях 19 февраля.На кадрах видно, что прямо над горизонтом виднеются длинные вспышки света. Люди не могли понять, откуда они появились, и запечатлели на камеру.Необычное природное явление называют световыми столбами. Это такое оптическое явление в атмосфере, которое создается преломлением света на ледяных кристаллах. Чаще всего оно возникает при холодной температуре, чистом воздухе и наличии инверсионных слоев.