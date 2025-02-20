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В Ростовской области жители заметили световые столбы

В Ростовской области жители заметили световые столбы
Жители заметили световые столбы в Ростовской области. Снимки очевидцы опубликовали в соцсетях 19 февраля.

На кадрах видно, что прямо над горизонтом виднеются длинные вспышки света. Люди не могли понять, откуда они появились, и запечатлели на камеру.

Необычное природное явление называют световыми столбами. Это такое оптическое явление в атмосфере, которое создается преломлением света на ледяных кристаллах. Чаще всего оно возникает при холодной температуре, чистом воздухе и наличии инверсионных слоев.
Фото: СоцСети
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