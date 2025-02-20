В Ростовской области жители заметили световые столбы
Жители заметили световые столбы в Ростовской области. Снимки очевидцы опубликовали в соцсетях 19 февраля.
На кадрах видно, что прямо над горизонтом виднеются длинные вспышки света. Люди не могли понять, откуда они появились, и запечатлели на камеру.
Необычное природное явление называют световыми столбами. Это такое оптическое явление в атмосфере, которое создается преломлением света на ледяных кристаллах. Чаще всего оно возникает при холодной температуре, чистом воздухе и наличии инверсионных слоев.