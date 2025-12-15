Капитану полиции из Ростовской области дали семь «строгача» за посредничество во взятке

Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Капитан полиции из Ростовской области получил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за посредничество во взятке. Сначала Сергея Ю., раньше работавшего в Каменск-Шахтинской Госавтоинспекции, приговорили к трем годам общего режима. Однако Ростовский областной суд пересмотрел это решение по запросу прокуратуры. О результатах апелляции сообщили в пресс-службе суда.Как установили суд и следствие, в 2025 году, будучи командиром взвода ДПС, мужчина выступил посредником в договоре о взятке. Его подчиненные оказались под проверкой Следственного комитета, и Сергей. пообещал им договориться с неустановленными следователями. За три миллиона рублей он гарантировал, что проверка будет прекращена, а уголовное преследование — не возбуждено.Изначально Морозовский районный суд оценил эти действия как «предложение посредничества» и дал осужденному 3 года колонии общего режима. Однако прокуроры сочли такую квалификацию неверной и потребовали ее пересмотра. В результате апелляции Ростовский областной суд переквалифицировал преступление на более тяжкую статью — «посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».При вынесении нового приговора суд учел служебное положение обвиняемого, корыстные мотивы и особо крупный размер взятки. В итоге бывший полицейский получил семь лет в колонии строгого режима, лишение звания капитана полиции, а также запрет на работу в правоохранительных органах в течение трех лет после освобождения.