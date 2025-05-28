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В Краснодарский край отправились полсотни донских спасателей для уборки мазута с пляжа

В Краснодарский край отправились полсотни донских спасателей для уборки мазута с пляжа
В Краснодарский край отправились полсотни донских спасателей для уборки мазута с пляжа. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС 28 мая.

52 специалиста из разных городов Ростовской области будут оказывать помощь на пляжах Анапы, расположенных от станицы Благовещенской до посёлка Витязево.

- В Краснодарском крае обследуют 325 километров, всего вывезено свыше 162 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, - отметили в ведомстве.

В середине декабря 2024 года в Краснодарском крае сложилась напряжённая экологическая ситуация из-за аварии двух танкеров на побережье Чёрного моря. В результате шторма танкер «Волгонефть-212» получил серьёзные повреждения и затонул. Нефть и нефтепродукты попали в воду и распространились на значительное расстояние вдоль берега.

На помощь прибыли волонтеры и экстренные службы из ближайших регионов Краснодарского края.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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