Донских спасателей отправили убирать мазут в Краснодарском крае

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В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили об отправке 53-х спасателей в Краснодарский край. Сотрудники будут заниматься ликвидацией разлива нефтепродуктов, а также уборкой и транспортировкой загрязненного грунта.Экологическая ситуация на побережье Черного моря остается тяжелой почти на протяжении месяца. Все началось 15 декабря. Тогда в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров. Из-за этого случился разлив мазута. Нефтепродукты выбросило на берег на десятки километров.С конца декабря в Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. В работе по уборке пляжей и очистке моря задействованы тысячи сотрудников оперативных служб и волонтеры.