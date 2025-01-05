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Донских спасателей отправили убирать мазут в Краснодарском крае

Донских спасателей отправили убирать мазут в Краснодарском крае
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили об отправке 53-х спасателей в Краснодарский край. Сотрудники будут заниматься ликвидацией разлива нефтепродуктов, а также уборкой и транспортировкой загрязненного грунта.

Экологическая ситуация на побережье Черного моря остается тяжелой почти на протяжении месяца. Все началось 15 декабря. Тогда в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров. Из-за этого случился разлив мазута. Нефтепродукты выбросило на берег на десятки километров.

С конца декабря в Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. В работе по уборке пляжей и очистке моря задействованы тысячи сотрудников оперативных служб и волонтеры.
Фото: соцсети
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