В Ростове Госэкспертизу прошел проект капремонта родильного отделения ЦГБ им. Семашко

В Ростове-на-Дону проект капремонта родильного отделения ЦГБ им. Семашко прошел Госэкспертизу. Информация об этом появилась на сайте единого государственного реестра заключений экспертизы (ЕГРЗ).

Напомним, еще в январе 2024 года была отремонтирована ЦГБ №1 им. Семашко. Стоимость проведения работ - 690 миллионов рублей. Отремонтировано 6 корпусов медучреждения: отделение флюорографии, поликлиники для взрослых и детей, административный отдел, а также женская консультация.

На очереди - ремонт родильного отделения, работы проведут в литере 1. Уже получено положительное заключение Госэкспертизы. Какие виды работ будут проведены, не уточняется.

Отметим, что ЦГБ имени Н. А. Семашко является объектом культурного наследия. Больницу построили в 20-х годах прошлого столетия.
Фото: СоцСети
