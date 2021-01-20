Сотни домов в Ростове обесточат в конце недели

В Ростове к концу рабочей недели произойдут массовые отключения электричества. Причиной станут ремонтные работы и проверка оборудования на сети.В пятницу, 22 января, с 9 до 18 часов приостановят подачу электроэнергии в домах №№ 53-69, 46-64 на улице Мурлычева, №№ 69-79, 60-70 - на улице Налбандяна, №№ 9-27, 18-34 - на 14-й Линии, №№ 33-49, 38-56 - на 12-й Линии, №№ 37-83, 40-88 - на 10-й Линии, №№ 55-77, 56-80 - на 8-й Линии, №№ 162, 140/56, 160 - на Максима Горького, №№ 82-88 - на Ченцова, №№ 93-11 - на Черепахина, №№ 31-79, 28-112 - на Скрыпника, №№ 27-41, 28-32 - на улице Народного Ополчения и № 192 - на Красноармейской. В это же время электричества не будет в переулке Приволжском, 28-40, 11-15, 2-м переулке, 21-27, 20-24, 1-м переулке и на проспекте Чехова, 71/187, 79, 90, 39-45, 42-48.С 9 до 17 часов без света останутся ростовчане, проживающие по адресам: проспект Коммунистический, 38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 40/1, 40/2; 19-я Линия, 21-39; 21-я Линия, 32-42, 33-49; 27-я Линия, 22-72, 25-89; Красноармейская, 99-103; 1-я Пролетарская; 4-22, 1-25; 2-я Пролетарская, 2-16, 1-19; а также в СТ «Гарант» и СТ «РСМ-Рассвет».На улицах Амбулаторной, 25-39; Портовой; 57-87; Скрябина, 1, 32-44; в переулках Чайкиной, 3-15, 4-8; Весеннем, 1-35, 2-36; Глубоком, 1-15, 2-16; Луначарского, 1-7, 2-4; Маратовском, 7-13, 2-14; Нестерова, 1-23, 2-26; Рыночном, 1-21, 2-36 электричество отключат с 13 до 16 часов.С 10 до 12 часов обесточат дома №№ 35-53, 66А на улице Портовой, №№1-27, 4-30 - на улице Скрябина, №№1-5, 4-6 - в переулке Котельном и №№1-9, 2-8 - в переулке Луганском.В субботу с 9 до 18 часов электричества не будет на улицах Темерницкой, 34, Московской, 43/13, 43/1, Серафимовича, 29-35, 30-36, Социалистической, 44ф и в переулке Островского, 33-35.