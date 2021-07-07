В конце рабочей недели электричества лишатся тысячи жителей Ростова

В конце рабочей недели тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без электричества. Массовые отключения 9 июля необходимы для проведения техобслуживания и проверки оборудования на электросети, сообщили в ДонЭнерго.Дольше всего света не будет в домах № 92 на проспекте Буденновском, №№ 135, 137 - на улице Текучева и № 79 - в переулке Соборном. Там, как и на улицах Караванной, Красина, а также в переулках Полюсном, Стандартном, Балтийском, Короленко, Макеевском, электричество отключат с 9 до 17 часов. Аналогичная ситуация - и в домах, расположенных на улицах Ярослава Галана, 1-31, 28-50; Гаккеля, 23-41; Ленина, 42, 42А, 42Б, 49А; Тоннельной, 9-33, 4-8А; Кооперативной, 51-69, 30-58 и Профинтерна, 11-35.С 9 до 16 часов обесточат дома №№ 1-21, 2-32 на улице Коллективной, №№ 1-13, 2-10 - на Водопьянова, №№ 1-15, 2-8 - на Коккинаки, №№ 1-7 - на Слепнева, №№ 1-23, 2-32 - на Ливаневского и №№ 1-41, 2-48 - на Чкалова.С 9 до 15 часов без электричества останутся ростовчане, проживающие по адресам: улицы Станиславского, 58; Тургеневская, 28-48; Баумана, 13-43, 20-54; Муравьева, 79-99; 56-78, 12-го Февраля, 8-14; Самойловская, 5-7; переулки Семашко, 15-17; Соборный, 14-16 и Центральный рынок.Меньше всего без света просидят жители домов №№ 42-48, 23, 23А, 25 на улице Загорской, №№ 1-51, 2-58 - на Днепростроевской, № 15 - на улице Гастелло, №№ 82, 104-106 - на Портовой и №№ 2, 2А, 5-9 - в переулке Житомирском.С 13 до 16 часов лампочки погаснут в домах №№ 80/2, 104А на улице Портовой, №№ 2-16, 3-29 - на 2-й Володарского, №№ 1-27, 2-28 - в переулке Музыкальном и №№ 11-39, 4-38 - в Житомирском.