Ростов-на-Дону и Симферополь свяжет новый маршрут поезда «Таврия»

Новый маршрут поезда «Таврия» свяжет Симферополь и Адлер с донской столицей. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд Сервис Экспресс».Так, двухгруппные составы начнут курсировать с 11 августа, раз в три дня. Поезд № 315/316 отправится в 19:10 из Симферополя в Адлер. По пути он проедет Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи, а уже на следующий день в 16:42 прибудет на конечную остановку.В состав входят также вагоны поезда № 415/416. На станции Разъезд 9 рейс остановится, и состав разделится надвое, после чего один из них поедет в Ростов-на-Дону. Во время рейса транспорт сделает остановки на станциях Тимашевская и Староминская. В донскую столицу поезд приедет в 11:56.