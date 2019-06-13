В Китае начала действовать образовательная площадка донского университета



В Китае начала функционировать образовательная площадка Донского института ШТУ-ДГТУ. Торжественное мероприятие состоялось в провинции Шаньдун 18 июня. Площадка является совместным проектом Донского государственного технического университета и Шаньдунского транспортного университета.



На мероприятии присутствовал заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. В приветственном слове он отметил, насколько важным является это событие как для донского региона, так и для Китая. Проект будет способствовать повышению качества образования, разработке и внедрению новых инновационных технологий. Он обеспечит академическую мобильность не только студентов и аспирантов, но и преподавателей. И, что немаловажно, поспособствует развитию международного сотрудничества.



- Реализация образовательных программ вуза будет способствовать выполнению договоренностей Российской Федерации и Китайской Народной Республики о сотрудничестве в рамках трансевразийского проекта «Экономического пояса Шелкового пути», - отметил Игорь Гуськов. - Тем самым подчеркивается вовлеченность Донского государственного технического и Шаньдунского транспортного университетов в продвигаемую Китайской Народной Республикой стратегию «Один пояс, один путь».



Уже в сентябре в ШТУ-ДГТУ начнутся занятия. В конце обучения выпускники получат дипломы российского и китайского образцов. Абитуриенты могут выбрать два направления подготовки: «Управление на транспорте» и «Строительство дорог, мостов, тоннелей». Первыми пройти обучение смогут 320 студентов.



Директор ШТУ-ДГТУ Шан Юэ добавил, что посредством сотрудничества с иностранными вузами Китай внедряет высококачественное образование, чтобы оказаться на лидирующих позициях среди совместных институтов.

В вузе обучение будет проходить по схеме 3+1, то есть китайские студенты будут три года учиться в родной стране, а на последнем курсе отправятся в Россию. В качестве основного языка обучения выбран русский. Более половины дисциплин будут вести преподаватели из ДГТУ.



Стоит отметить, что сотрудничество между ШТУ и ДГТУ длится уже много лет. В 2012 году в университете Шаньдун начала действовать совместная образовательная программа по направлению «Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте». Реализация данного проекта прошла более чем успешно, и в 2015 году было принято решение создать Донской институт.

За долгие годы сотрудничества специалисты обоих вузов совместно разработали уникальные образовательные программы, критерии которых подходят для обеих стран.