В Карелии нашли останки погибшего бойца из Ростова

В Республике Карелия поисковики нашли останки воина из Ростова. Их обнаружили в Лоухском районе в августе 2021 года.Среди останков оказалась винтовочная гильза с необычной запиской внутри. В лаборатории ее удалось извлечь и установить имя бойца.Выяснилось, что останки принадлежат Николаю Ивановичу Афонину. Он родился в 1912 году в станице Верхней Гниловской Черкесского округа (ныне - Железнодорожный район Ростова-на-Дону). Точно неизвестно, когда он отправился на фронт. В информации о донесении о безвозвратных потерях указано, что Николай Афонин служил старшиной второй статьи в 80-й отдельной стрелковой бригаде. Предположительно, был краснофлотцем.Боец погиб 4 мая 1942 года. Его похоронили вблизи реки Ханга-Йоки Карело-Финской ССР (ныне - река Большая, протекающая через села Кестеньгского Лоухского района). Сейчас останки находятся в поселке Сосновом.Донские поисковики объединения «Миус-фронт» разыскивают родственников погибшего. Если их удастся найти, появится возможность перезахоронить останки Николая Афонина на родине.