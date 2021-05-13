В Каменске третьи сутки ищут пропавшую девочку-подростка

В Каменске-Шахтинском без вести пропала 16-летняя девушка. О местонахождении Елизаветы Пещеревой нет информации с 12 мая.Она ушла из дома по улице Володарского около полуночи, когда все родные уже давно спали. Наутро они увидели, что Лизы дома нет. Так как у девочки уже были прецеденты, когда она уходила из дома, родственники пошли сразу в полицию. Сейчас правоохранители опрашивают ее друзей и прочесывают парки города. К поиску подключились СМИ, также ориентировку распространили в соцсетях.На вид ей - 16-17 лет, рост - 165 сантиметров, у неё плотное телосложение, волосы короткие темно-русого цвета, глаза карие. В день исчезновения на Лизе были джинсовая куртка, джинсы, на ногах - кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, позвоните по номерам: дежурная часть: 02, 8 (86365) 7-28-31; ОУР: 8 (86365) 7-28-34, 7-28-35; ОПДН: 8 (86365) 4-47-72.