В Каменске-Шахтинском создали инициативную группу для поиска пропавшего подростка

Фото: Соцсети.

В Ростовской области уже пятые сутки продолжаются поиски 16-летнего Захара Севостьянова, пропавшего в Каменске-Шахтинском. Студент первого курса колледжа исчез 8 мая, и с тех пор его местонахождение неизвестно.К поискам подключились родители, родственники, полиция, волонтёры, спасатели и множество неравнодушных людей. Они обходят улицы, опрашивают свидетелей, проверяют возможные места пребывания Захара и связываются с его друзьями и знакомыми. Также в мессенджерах была создана группа, где инициативные жители могут координировать свои действия в поисках. Однако пока поиски не принесли результатов.Захар Севостьянов — молодой человек 16–17 лет, ростом около 158–160 см. У него спортивное телосложение, короткие светло-русые волосы. В день исчезновения он был одет в чёрную футболку с белыми вставками на спине, чёрные вельветовые штаны и белые кроссовки.Если у вас есть информация о местонахождении Захара, пожалуйста, свяжитесь с полицией по телефонам: 102 или 8 (86365) 7-28-31.