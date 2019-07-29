В Ростовской области подросток ушёл из дома посреди ночи и пропал



В Ростовской области разыскивают пропавшего без вести подростка. 16-летний Захар Ситников из Новошахтинска ушёл из дома на улице Радио ночью 31 июля.



По словам родителей мальчика, около двух часов ночи они услышали, как захлопнулась входная дверь. Мама Захара пошла в спальню к сыну и обнаружила, что его там нет. Родители тут же отправились на улицу, чтобы разыскать его. Но поиски не дали результатов. Дождавшись утра, они обратились в полицию.



Вместе с полицейскими родители продолжили поиски днём, обзвонили всех друзей и знакомых школьника, но найти его так и не удалось. Отчим Захара, Владимир, утверждает, что накануне пропажи мальчика никаких конфликтов в семье не было. Почему он ушёл из дома ночью и без предупреждения, родители даже предположить не могут.



Сейчас поиски несовершеннолетнего продолжаются. На вид юноше - около 17-18 лет, рост - примерно 170 сантиметров. У него спортивное телосложение, густые чёрные волосы, карие глаза. Когда Захар ушёл из дома, на нём были светлое трико, чёрная футболка и кроссовки.



С тех пор, как подросток пропал, родители делают всё возможное, чтобы найти сына, надеясь, что с ним всё в порядке.



Всех, кто знает, где находится Захар Ситников или видел его, просят позвонить по телефонам: 8-908-513-92-76 (Владимир) либо 102.