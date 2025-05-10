В Ростовской области ищут 17-летнего парня

Фото: ГУ МВД по Ростовской области.

В Ростовской области разыскивают пропавшего подростка. О местонахождении Захара Севостьянова нет никакой информации с 8 мая.Парень учится в местном колледже КХМТ. В тот день он вышел из дома и не вернулся назад. Он перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники испугались, что с ним могло что-то случиться, и обратились в полицию.Парень ростом 158-160 сантиметров и спортивного телосложения. У него короткие светло-русые волосы. В день исчезновения он надел черную футболку с коротким рукавом и вельветовые черные штаны. На ноги он обул белые кроссовки.Если вы знаете, где Захар может находиться, сообщите по номерам: 102; 8 (863) 657-28-31 (дежурная часть).