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В Ростовской области ищут 17-летнего парня

В Ростовской области ищут 17-летнего парня
В Ростовской области разыскивают пропавшего подростка. О местонахождении Захара Севостьянова нет никакой информации с 8 мая.

Парень учится в местном колледже КХМТ. В тот день он вышел из дома и не вернулся назад. Он перестал отвечать на звонки и сообщения близких. Тогда родственники испугались, что с ним могло что-то случиться, и обратились в полицию.

Парень ростом 158-160 сантиметров и спортивного телосложения. У него короткие светло-русые волосы. В день исчезновения он надел черную футболку с коротким рукавом и вельветовые черные штаны. На ноги он обул белые кроссовки.

Если вы знаете, где Захар может находиться, сообщите по номерам: 102; 8 (863) 657-28-31 (дежурная часть).
Фото: ГУ МВД по Ростовской области.
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