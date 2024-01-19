В Каменске-Шахтинском скрывают причину исчезновения главы администрации Михаила Ухина
В сети появилась информация, что глава Каменска-Шахтинского поскользнулся перед входом в администрацию и сломал ногу. Однако местные власти отказались давать комментарий по этому поводу.
Сотрудники администрации не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть инцидент. По словам неофициального источника, Михаил Ухин сейчас в больнице и не приступит к своим обязанностям еще четыре месяца.
Но в это же время появилась официальная информация о том, что исполняющим обязанности главы города назначен Евгений Дронов — первый заместитель мэра.
Из-за этого версий остается совсем немного: или Михаил Ухин в отпуске, или он написал заявление об увольнении, или с ним случилось какое-то происшествие.