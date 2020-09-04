Глава администрации Каменска-Шахтинского подал в отставку после визита губернатора

Глава администрации Каменска-Шахтинского подал в отставку после внепланового визита губернатора Ростовской области. Об этом сообщает правительство Ростовской области.Заявление об уходе по собственному желанию Константин Фетисов написал 7 сентября после внепланового визита губернатора региона. Василий Голубев пообщался с жителями и проехал по улицам города. Люди пожаловались на плохую работу властей, а также неудовлетворительное состояние улиц, работу общественного транспорта и проблемы в ЖКХ.После короткого совещания с губернатором Константин Фетисов написал заявление об уходе. Его обязанности временно возложены на первого замглавы администрации Александра Срыбного. Гордума Каменска рассмотрит заявление главы администрации сегодня до конца дня.Константин Фетисов родом из Каменска. Работать начал в местной ЦГБ, потом работал слесарем в цехе контрольно-измерительных приборов и автоматики Каменского химкомбината «Россия».В администрацию города Фетисов пришел в конце 90-х. С 1997 он замещал должности заместителя главы Администрации города по социальным вопросам, первого заместителя Главы Администрации города. В 2018-м году занял пост и.о. главы администрации, после чего вплоть до увольнения был главой.