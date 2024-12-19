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В Каменске родственники ищут 56-летнего мужчину

В Каменске родственники ищут 56-летнего мужчину
В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области без вести пропал 56-летний мужчина. Публикации о поисках Сергея Комиссарова появились в соцсетях города.

Мужчина перестал отвечать на звонки и сообщения родственников, и они забили тревогу. Вскоре написали заявление в полицию.

Последний раз Сергея видели в магазине «Пятерочка» по улице Сапрыгина, 13Б. Мужчина нормального телосложения. У него седые волосы и седая борода. На камерах видеонаблюдения из магазина можно заметить, что Сергей одет в вязанную шапку и в голубую куртку поверх рубашки.

Если вам что-то известно о местонахождении Сергея, то сообщите по номеру 8 (909) 440 68 43.
Фото: соцсети
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