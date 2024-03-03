В Ростове разыскивают 54-летнего мужчину, пропавшего без вести

Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове без вести пропал 54-летний местный житель. Сергей Бутенко не выходит на связь с близкими несколько дней.Последний раз его видели 28 февраля. В тот день горожанин ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения мужчина не отвечал, и родные вскоре забили тревогу. Они бросились на поиски, но не смогли самостоятельно найти Сергея. Тогда близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились отряды добровольцев.Сергей — высокий мужчина (около 180 сантиметров ростом) среднего телосложения. У него голубые глаза и седые волосы. В день исчезновения на нем были черные штаны, такого же цвета куртка и ботинки. Особые приметы: большое количество татуировок.Если вы знаете что-либо о местонахождении Сергея Бутенко или видели похожего мужчину, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.