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В Ростове разыскивают 54-летнего мужчину, пропавшего без вести

В Ростове разыскивают 54-летнего мужчину, пропавшего без вести
В Ростове без вести пропал 54-летний местный житель. Сергей Бутенко не выходит на связь с близкими несколько дней.

Последний раз его видели 28 февраля. В тот день горожанин ушел из дома и не вернулся. На звонки и сообщения мужчина не отвечал, и родные вскоре забили тревогу. Они бросились на поиски, но не смогли самостоятельно найти Сергея. Тогда близкие написали заявление в полицию. К поискам подключились отряды добровольцев.

Сергей — высокий мужчина (около 180 сантиметров ростом) среднего телосложения. У него голубые глаза и седые волосы. В день исчезновения на нем были черные штаны, такого же цвета куртка и ботинки. Особые приметы: большое количество татуировок.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Сергея Бутенко или видели похожего мужчину, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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