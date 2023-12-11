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В Каменске похоронили офицера, погибшего в СВО

В Каменске похоронили офицера, погибшего в СВО
В Каменске Ростовской области похоронили офицера, который погиб в СВО. С Александром Швецем простились 11 декабря. Лейтенанта похоронили со всеми воинскими почестями - под залп оружия. 9 декабря бойцу должно было исполниться 24 года.

Александр Швец окончил школу № 2. После этого он поступил в одно из военных училищ Рязани. Первое время он являлся инструктором по подготовке мобилизованных солдат. Офицер погиб при выполнении служебно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. [url=https://rostov.ru/society/v-hode-svo-pogib-23-letnij-oficer-iz-rostovskoj-oblasti.html]
Фото: Газета ПИК.
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