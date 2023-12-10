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В ходе СВО погиб 23-летний офицер из Ростовской области

В ходе СВО погиб 23-летний офицер из Ростовской области
В ходе СВО погиб 23-летний лейтенант из Ростовской области. Александр Швец получил смертельное ранение во время выполнения боевой задачи.

Молодой человек родился и вырос в Каменске-Шахтинском. Он окончил школу № 2. После этого поступил в одно из военных училищ Рязани.
Первое время он являлся инструктором по подготовке мобилизованных солдат. Позже его самого отправили на фронт.

По информации портала DonDay, Александр перестал выходить на связь с близкими 28 октября. Позже его родным пришла печальная новость.

Швеца похоронят в Каменске-Шахтинском 11 декабря. Прощание состоится на улице Кирова, 45 в 14:00.
Фото: социальные сети
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